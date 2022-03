Das Gegenteil soll jetzt in der Stadt Karlsruhe in Süddeutschland passieren, in der sogenannte Forschungsfabrik. Die wurde am Montag mit einer Feier eröffnet. Das Ziel ist, das neue Wissen aus der Forschung möglichst schnell praktisch zu nutzen.

Ein Beispiel: Forschende untersuchen die Eigenschaften bestimmter Stoffe, wie etwa ihre Leichtigkeit und Festigkeit. Mit anderen Fachleuten testen sie dann, wie man das neue Wissen anwenden kann. Vielleicht könnte es damit gelingen, verbesserte Batterien für Autos zu bauen.