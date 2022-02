Für die Nintendo Switch erscheint dieses Jahr ein Mario-Fußballspiel. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Einer der bekanntesten Nintendo-Charaktere ist Mario und natürlich gibt es auch von ihm Neues. So erscheint im Juni mit "Mario Strikers Battle League" ein Fußball-Spiel für die Switch. Hier fliegen nicht nur Bälle, sondern auch Bananen und Schildkröten-Panzer über den Platz! Fans vom Rennspiel "Mario Kart 8 Deluxe" müssen nicht ganz so lange warten. Ab März erscheinen weitere Rennstrecken für das Spiel. Es handelt sich um Strecken, die es auch schon in früheren Mario-Rennspielen gab. Man muss sie zum Spiel zusätzlich dazu kaufen.

Auch der rosa Flauschball Kirby stürzt sich in ein neues Abenteuer. Ebenfalls im März erscheint "Kirby und das vergessene Land". Die Firma Nintendo gehört zu großen Konsolen-Anbietern, weshalb sich besonders viele Menschen für die neuen Spiele interessieren.