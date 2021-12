Olaf Scholz ist der neue Bundeskanzler von Deutschland. Er hielt am Mittwoch eine wichtige Rede. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Darin sprach er darüber, was er und die Regierung in Zukunft vorhaben. Es ging etwa um Maßnahmen gegen den Klimawandel. Außerdem erzählte der Kanzler von anderen Plänen, zum Beispiel soll für mehr günstige Wohnungen gesorgt werden.

Noch ein großes Thema in der Rede von Olaf Scholz war natürlich die Corona-Krise. Dazu sagte er: "Ja, es wird wieder besser, ja, wir werden den Kampf gegen diese Pandemie mit der größten Entschlossenheit führen, und ja, wir werden diesen Kampf gewinnen."

Die Rede, die Olaf Scholz gehalten hat, nennt man Regierungserklärung. Wenn es wie jetzt eine neue Regierung in Deutschland gibt, gibt die so eine Erklärung ab. Darin wird erzählt, wie die Politik mit der neuen Regierung so aussehen soll.