Kiarash Hashemi denkt sich am Keyboard oder Computer Musikstücke aus. Dazu rappen dann Rapstars wie Kollegah. Foto: Sina Schuldt/dpa

Seine ersten Musikstücke hat Kiarash Hashemi im Internet veröffentlicht. Ein paar Jahre später haben schon richtig viele Leute seine Musik angehört. "Das war superkrass, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das Potenzial hat und man damit Geld verdienen kann", erzählt er. Auch Rapper fanden die Musik gut und rappten dazu.

Manche Songs, bei denen Kiarash Hashemi mitgewirkt hat, waren in den Charts und haben Preise bekommen. Trotz seines Erfolgs will er in seiner Heimat bleiben, einem kleinen Ort im Bundesland Niedersachsen. "Hier sind meine alten Schulfreunde, mit denen ich seit Jahren abhänge. Ich könnte mir niemals vorstellen, von den Jungs wegzuziehen."