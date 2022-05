An einem Helikopter hängt eine lange Sonde, mit der Moore vermessen werden.

Um herauszufinden, wie viel Torf in einem Gebiet im Bundesland Niedersachsen steckt, wird gerade eine Messsonde eingesetzt. Diese sieht aus wie ein riesiger Stab, der so lang ist wie zwei große Autos. Die Sonde hängt an einem Seil unter einem Helikopter, der damit das Gebiet nach und nach abfliegt.

Die Messdaten werden dann ausgewertet von Forschenden der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Moore sind deswegen so interessant für die Wissenschaft, weil sie Unmengen an Kohlenstoff binden und im Boden speichern können. Sie sind also wichtig beim Klimaschutz.