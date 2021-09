Forschende entdecken immer wieder Knochen oder auch ganze Eismumien der Mammuts. Wenn sie Glück haben, finden sie darin Teile des Bauplans für die Tiere. In diesen winzig kleinen Bauplänen steht, wie ein Lebewesen aussieht. Weil sie vererbt werden, nennt man die Baupläne auch Erbgut.

Einige Forschende können dieses Erbgut auch gezielt beeinflussen. Der Forscher George Church hat nun eine verrückte Idee: Er will das Erbgut von einem Urzeit-Mammut mit dem Erbgut eines Asiatischen Elefanten kombinieren. Der Forscher sagt: "Ziel ist es, einen kälteresistenten Elefanten zu schaffen, der aber wie ein Mammut aussehen und sich so verhalten wird."

Diese Mix-Tiere könnten in einem großen Naturschutzgebiet in Sibirien in Russland leben. Die Forschenden hoffen, dass das erste Kalb schon in sechs Jahren geboren werden kann.