Das kam so: Vor einem Jahr hat das Mädchen ein Video ins Internet gestellt. Darin forderte sie ihr Vorbild Dave Grohl zu einem Duell am Schlagzeug heraus. Der berühmte Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger nahm an und antwortete mit einem weiteren Video. Schließlich folgte eine ganz besondere Einladung.

Dave Grohl fragte Nandi, ob sie mit seiner Band Foo Fighters auf einem Konzert spielen wolle. Das ließ sich die 11-Jährige natürlich nicht entgehen. Am Donnerstag kam sie zum Abschluss eines Konzerts auf die Bühne. Dort spielte sie das Schlagzeug zu einem Song und ließ die Fans vor Begeisterung toben. Ein Video von Nandis Auftritt gibt es hier: https://www.facebook.com/NandiBushell/posts/376743700480331