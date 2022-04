Das Auffälligste an den Lisztaffen ist der große helle Fellschopf am Kopf. Den hat auch schon das Lisztaffen-Baby, das gerade in einem Zoo in England geboren wurde. Es ist mit dem Schwanz erst zehn Zentimeter groß, das ist ungefähr so wie eine Kinderhand.

"Wir haben schon den Verdacht gehabt, dass die Mutter, Treat, schwanger war, weil ihr Bauch angeschwollen ist und wir sie regelmäßig wiegen", sagte eine Tierpflegerin. "Aber es war trotzdem eine fantastische Überraschung, eines Morgens einen kleinen, flauschigen Ball zu sehen, der sich auf ihrem Rücken festkrallt."