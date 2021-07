Denn Messi hatte mit der Nationalmannschaft von Argentinien den Copa América gewonnen. In diesem Turnier treten vor allem die besten Mannschaften Südamerikas gegeneinander an. Argentinien gewann am Samstag mit 1:0 gegen Brasilien und damit gegen einen anderen Star im Fußball: Neymar!

Für Messi war es ein spezieller Sieg. Denn obwohl er schon so viele Titel gewonnen hat: ein internationaler Gewinn mit der Nationalmannschaft war bisher nicht dabei. Bei den Fans bedankte sich Messi mit Handküssen an die Zuschauer.