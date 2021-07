Doch besonders an den Windrädern stören sich viele Leute. Sie finden etwa, dass die Anlagen in der Landschaft nicht schön aussehen. Einige kritisieren auch, dass die Windräder Vögel gefährden oder dass sie zu laute Geräusche machen. Unter anderem wegen der Proteste vieler Bürger werden in Deutschland gerade nicht sehr viele Windenergie-Anlagen gebaut. Um die 400 waren es im vergangenen Jahr.

Nun erklärte eine Vertreterin der Energie-Produzenten: In den nächsten Jahren müssen richtig viele neue Windräder gebaut werden, damit Deutschland seine Klima-Ziele erreicht. Und zwar rund 1500 pro Jahr. Dazu würden auch neue und bessere Windräder zählen, die alte ersetzen.