Dass sich weniger Menschen mit dem Coronavirus anstecken, ist schon lange Ziel vieler Leute. Auch Politiker und Politikerinnen wollen mit Beschlüssen und Gesetzen dafür sorgen. Am Freitag fielen dazu Entscheidungen in der Hauptstadt Berlin. Der Bundestag und der Bundesrat stimmten für Änderungen am sogenannten Infektionsschutz-Gesetz.