An diesem Samstag soll es aber nicht nur ums Klima gehen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine wollen die Organisatoren auch ein Zeichen setzen für Frieden. Am Brandenburger Tor in Berlin zum Beispiel werden mehrere Hundert LED-Lichter aufgestellt. Von oben betrachtet bilden sie eine Friedenstaube.

An der Earth Hour nehmen nach WWF-Angaben weltweit mehr als 7000 Städte teil. In Deutschland seien es mehr als 600 Städte und Gemeinden.