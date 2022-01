Auch viele andere kleinere Skigebiete in Deutschland können derzeit nicht öffnen. Schuld ist das Wetter: Es war in den meisten Regionen Deutschlands zu warm für Schnee. Auch regnete es viel, was den Schnee noch schneller verschwinden ließ.

Was jetzt noch liegt, könnte am Dienstag fortgeschwemmt werden. Denn für die Mittelgebirge ist heftiger Regen vorhergesagt. Außerdem sollen nochmal Temperaturen weit über null Grad Celsius herrschen.

Doch am Mittwoch und Donnerstag könnte sich das ändern! Die Fachleute vom Deutschen Wetterdienst sagen für diese Tage in einigen Orten Schnee voraus. Auch wird es wieder kühler. Vielleicht bleibt der Schnee dann liegen und bereitet Wintersportlern wieder Freude.