Luchse sind sehr gut im Verstecken. Sie bewegen sich extrem leise. Außerdem sind sie vor allem in der Dämmerung und nachts unterwegs. Weil ihre Augen sehr lichtempfindlich sind, können sie auch dann sehr gut sehen. Luchse streifen in der Regel allein in Wäldern umher, auf der Jagd nach Beute wie etwa Rehen.