Niemanden treffen und zu Hause bleiben: Das gilt für Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Quarantäne nennt man das. Auch einige Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Japan sind in Quarantäne. Sie sind aber nicht zu Hause, sondern in einem Hotel untergebracht. Dort gefällt es vielen aber so gar nicht.