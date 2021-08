Dank dieser Ähnlichkeit ist der Pilz auch an seinen Namen gekommen: blauviolette Wiesenkoralle. Den Pilz auf dem Foto hatte eine Familie im Bundesland Bayern auf einer ihrer Blumenwiesen entdeckt.

Dieser Fund war etwas Besonderes. Der Pilz sei inzwischen selten geworden in Europa, sagt ein Experte. In Bayern ist die blauviolette Wiesenkoralle sogar vom Aussterben bedroht. Nur von sechs weiteren Exemplaren in dem Bundesland wussten die Fachleute bis dahin.