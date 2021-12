Auf dem Kontinent Australien Beispiel: Weil dort jetzt Sommer ist, grillen viele Menschen an Weihnachten oder fahren für ein Picknick an den Strand. Im Land Mexiko auf dem Kontinent Amerika dürfen Kinder sogenannte Piñatas aus Pappmaschee zerschlagen. Diese Figuren sind mit Süßigkeiten gefüllt.

In Großbritannien in Europa feiern die Leute nicht am 24. Dezember Bescherung, sondern erst am Morgen danach. Beim Festessen gibt es zwischendurch Spaß mit Knallbonbons, die mit Witzen, Papierkronen und anderen Kleinigkeiten gefüllt sind. Zwei Leute ziehen an je einem Ende, bis es Peng macht. Wer das längere Ende in der Hand hält, hat gewonnen.