Wie schlimm der Lärm wahrgenommen wird, sei von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wenn etwas besonders laut ist und du dich deshalb nicht mehr unterhalten kannst, dann wird das auf jeden Fall als Lärm bezeichnet.

Am "Tag gegen Lärm" wollen Fachleute auf die Probleme aufmerksam machen, die der Lärm verursacht. Sie hoffen, dass es dadurch auch irgendwann weniger laute und störende Geräusche in unserem Alltag gibt. Dieses Jahr findet er am Mittwoch statt.