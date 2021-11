Doch der Ingenieur Gustave Eiffel entschied sich um und erschuf mit dem Eiffelturm die heute berühmteste Sehenswürdigkeit der französischen Hauptstadt Paris. Gebaut wurde der Turm übrigens für eine Weltausstellung, die im Jahr 1889 in Paris stattfand. Also vor fast 140 Jahren!

In letzter Zeit sind in Frankreich gleich mehrere Projekte entstanden, um an Gustave Eiffel zu erinnern: ein Kinofilm zum Beispiel und ein Buch. In Paris gibt es jetzt auch eine Tour, die an verschiedenen Orten vorbeiführt, die mit dem Ingenieur zu tun haben. So können sich die Leute über Gustave Eiffel informieren.