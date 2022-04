Das kaputte Theater-Dach im See soll an den Klimawandel erinnern.

In der Stadt Stuttgart hatte ein kräftiger Sturm im vergangenen Sommer ein Teil vom Dach eines Theaters herunter gepustet. Das Dach war schon mehr als 100 Jahre alt und nicht mehr so stabil. Nun sieht es aus wie ein großes Knäuel aus grünem und braunem Kupfer.

Politiker hatten die Idee, das Dachstück als Erinnerung aufzuheben. Als Denkmal soll die Menschen etwa an den Klimawandel erinnern, sagten die Politiker. Fachleute erwarten dadurch den Klimawandel zum Beispiel auch stärkere Stürme. Jetzt liegt das Denkmal-Dach in einem See vor dem Theater. Am Freitag wurde es eingeweiht.