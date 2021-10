Beim Supercup denken viele an Fußball-Spiele zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Doch auch in anderen Sportarten spielen Sportlerinnen und Sportler um so einen Pokal. Am Samstag wurde der Supercup im Volleyball in Schwerin ausgetragen. Das ist die Hauptstadt des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern.