Auf dem Auto-Parkplatz stehen nun Zelte. Die sind eine Küche! Seit einigen Wochen kochen Helferinnen und Helfer jeden Tag in der Gemeinde Grafschaft tausende Portionen Essen und verteilen sie von dort. Denn in der Region am Fluss Ahr haben nach dem schlimmen Hochwasser noch nicht alle Gebiete wieder Strom und Wasser.