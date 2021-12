In manchen Ländern ist es schwer, die Corona-Impfstoffe zu verteilen. Foto: Gbemiga Olamikan/AP/dpa

Das ist aber längst nicht überall auf der Welt so. Fachleute der Organisation WHO zählen, wo wie viel Impfstoff vorhanden ist. Das Ziel war eigentlich: Bis Ende des Jahres sollten in den Ländern der Welt jeweils beinahe die Hälfte aller Einwohner geimpft sein.

In Deutschland und vielen anderen reicheren Ländern ist dieses Ziel längst erreicht. Aber etwa im afrikanischen Land Madagaskar haben nicht einmal 3 von 100 Menschen eine Corona-Impfung erhalten.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Manchmal wollen sich nicht so viele Leute impfen lassen. Häufig sind in ärmeren Ländern aber noch nicht genug Impfstoffe angekommen. Auch die Verteilung kann in einigen Gegenden kompliziert sein.