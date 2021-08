Matthias Maurer trainiert für seine Reise ins All. Foto: Allison Bills/NASA/ESA/dpa

So schnell? Klingt unmöglich, ist es aber nicht. Zumindest nicht, wenn man an Bord der Internationalen Raumstation ist. Diese umkreist in etwa 400 Kilometern Höhe die Erde.

In wenigen Wochen wird auch Matthias Maurer dabei sein. Der Astronaut aus dem Bundesland Saarland hat jahrelang trainiert, um ins Weltall fliegen zu dürfen. Er freut sich besonders darauf, den Ausblick auf die Erde zu genießen. "Ich werde mich dann sozusagen auf eine 90-minütige Weltreise begeben", sagte er. "Diesen Moment stelle ich mir unglaublich vor. Jedes Mal, wenn ich nur daran denke, habe ich schon Gänsehaut."