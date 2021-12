In manchen Ländern werden die Folgen schon spürbar. Die asiatischen Länder Irak und Syrien traf dieses Jahr eine besonders schlimme Dürre und es gibt immer weniger Wasser. Auf der Insel Madagaskar wächst auf vielen Felder nicht mehr genug. In der Türkei droht ein großer See auszutrocknen. Dort brüten jedes Jahr normalerweise Tausende Flamingos.

Eigentlich hatten viele Länder vor 25 Jahren beschlossen, etwas gegen die Wüstenbildung zu unternehmen. Doch das Problem besteht immer noch.