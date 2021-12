So kann man zum Beispiel in der Stadt München einschlafen und in der französischen Hauptstadt Paris wieder aufwachen. Das ist eine Strecke, die viele Menschen sonst fliegen. Zwei neue Zugverbindungen sollen nun dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen klimafreundlicher mit dem Zug durch Europa fahren. Eine der Strecken führt von Wien in Österreich über München nach Paris. Die andere von Zürich in der Schweiz über Köln im Westen von Deutschland nach Amsterdam in den Niederlanden.

Ab Montag kann man auf diesen neuen Strecken schlafend durch die Nacht reisen. In den kommenden Jahren soll es noch mehr Verbindungen mit Nachtzügen geben.