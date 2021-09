So lief ein Wettbewerb ab, der am Wochenende an einem Strand im Land USA stattfand. Dort bewertete eine Jury, wie die Tiere sich auf dem Brett und den Wellen hielten und kürten Sieger in mehreren Kategorien.

Mitmachen dürfen nur Hunde, die auch wirklich Spaß daran haben. Das bestimmt der Veranstalter. Außerdem tragen die Tiere bei den Wettkämpfen eine Schwimmweste, damit ihnen im Wasser nichts passiert.