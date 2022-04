Das passiert am häufigsten mit sogenannten Erstauflagen. Damit sind die ersten gedruckten Hefte eines Comics gemeint. "Es sollte ein gewisses Alter haben, und es ist ganz wichtig, dass es in aller Munde bleibt", sagt ein Experte. Der Wert steigt, wenn sich immer noch Leute dafür interessieren.

Das gilt zum Beispiel für alte Ausgaben vom Lustigen Taschenbuch, Abenteuer von Asterix und Obelix oder Lucky Luke. Der Experte sagt, dass der teuerste Comic das Micky-Maus-Heft Nummer eins sei. "Der ist im perfekten Zustand um die 30 000 Euro wert." Wichtig ist, wie gut das Heft erhalten ist. Wer ernsthaft sammelt, bewahrt die Comics also am besten in einer Schutzhülle auf.