Die Spieler von Hertha BSC würden auch an diesem Wochenende gerne wieder jubeln.

Hertha BSC steht auf Platz 15 der Tabelle und damit gefährlich nah an den Abstiegsplätzen. Am Samstag trifft der Verein aus Berlin auf Arminia Bielefeld, ebenfalls ein Kandidat für den Abstieg. Gleichzeitig spielt der VfL Wolfsburg beim VfB Stuttgart. Auch Stuttgart steht in der Tabelle sehr weit hinten.

Nun geht die Rechnung so: Verliert der VfB Stuttgart und gewinnt Herta BSC, dann hat es Hertha geschafft! Dann kann der Verein nicht mehr absteigen und bleibt auf jeden Fall in der Bundesliga. Ein wichtiges Spiel also für die Berliner. Ihr Trainer Felix Magath forderte deswegen: Man muss sich auf diese Aufgabe konzentrieren.