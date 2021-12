Viele Tausend Briefe gingen in diesem Jahr an den Nikolaus im Ort St. Nikolaus. Foto: Peter Gerecke/Festausschuss St. Nikolaus e.V./dpa

An mehreren Orten gibt es spezielle Postämter für diese Briefe. Das für den Nikolaus ist zum Beispiel in dem kleinen Ort St. Nikolaus nahe der Grenze zu unserem Nachbarland Frankreich. Dort kamen in diesem Jahr ganz besonders viele Briefe an: mehr als 30 000 sind es schon! Die Helferinnen und Helfer dort versuchen, auf jeden einzelnen Brief zu antworten.

In diesem Jahr durften auch Erwachsene an den Nikolaus schreiben. "Da kamen sofort viele Briefe", erzählt eine der Helferinnen. Zum Beispiel hätten ältere Menschen in Seniorenheimen ein Gedicht an den Nikolaus geschickt.