Die Forschenden haben untersucht, wie groß die Heimatverbundenheit in verschiedenen Teilen von Deutschland ist. Dafür wurden Leute unter anderem gefragt, ob sie sich in ihrer Region geborgen und verwurzelt fühlen.

Neben dem Saarland sind auch die Bundesländer Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden Württemberg sehr weit vorn bei der Heimatverbundenheit. Weniger groß ist das Gefühl bei den Menschen in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin.

Auch innerhalb der Bundesländer gibt es aber Unterschiede. Ganz besonders heimatverbunden sind etwa die Menschen in der Oberlausitz. Das ist eine Gegend in Sachsen. Insgesamt stellten die Forscherinnen und Forscher fest: Auf dem Land ist die Heimatverbundenheit oft größer als in den Städten.