Der Name Champions League steht für einen Fußball-Wettbewerb. Foto: Jonas Güttler/dpa

Doch die Europäische Fußball-Union UEFA findet die Ähnlichkeit gar nicht lustig. Sie organisiert den Fußball-Wettkampf und hat dem Pizza-Hersteller nun geschrieben: Er soll den Namen nicht für seine Marke verwenden.

Im Internet veröffentlichte die Pizza-Firma den Brief mit der Forderung und machte sich ein wenig darüber lustig. Die UEFA aber findet: Die Pizza-Firma sei ein größeres Unternehmen und keine einzelne, kleine Pizzeria. Deshalb sei es nicht in Ordnung, den Markennamen so zu benutzen.