Das gilt etwa für China und auch für Japan. In Japans Hauptstadt Tokio starten in wenigen Tagen die Olympischen Spiele. Auch Timo Boll wird dabei sein. Er nimmt zum sechsten Mal an den Wettkämpfen teil.

Obwohl er so erfolgreich ist, konnte er bei Olympia im Einzel aber noch nie eine Medaille holen. Ob sich das diesmal ändert? "Wenn ich fit bin, kann ich weit kommen und auch im Einzel und mit der Mannschaft um die Medaillen mitspielen", sagt der Sportler. Am Samstag geht es für ihn los.