Mittlerweile ist Nico Santos regelmäßig in einer Casting-Show zu sehen. Bei "The Voice of Germany" tritt er aber nicht als Kandidat an. Er gibt den Sängerinnen und Sängern als Coach Tipps. Außerdem reist er natürlich mit seiner eigenen Musik durch die Gegend.

Im Oktober und November gibt Nico Santos jede Menge Konzerte in Deutschland. Wegen Corona waren seine Auftritte mehrere Male verschoben worden. Jetzt darf er wieder auf die Bühne.