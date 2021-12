Optimistisch zu sein, ist in Corona-Zeiten nicht immer einfach. Denn vieles ist ungewiss: Wie viele Menschen stecken sich in Zukunft mit dem Virus an? Bleiben die Schulen geöffnet? Aber: Trotz dieser Unsicherheiten blickt mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland optimistisch aufs kommende Jahr. Das hat eine Umfrage ergeben.

Die Menschen sagten etwa: Sie gehen davon aus, dass das Jahr 2022 besser werde als das Jahr 2021. Bei dieser Einschätzung ging es den Leuten aber nicht nur um Corona. Andere Themen waren etwa der Klimawandel und der Zusammenhalt der Menschen in Deutschland.