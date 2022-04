Am Samstag gewannen sie gegen Borussia Dortmund mit 3:1. Mit dem Sieg haben die Bayern in der Bundesliga-Tabelle nun so viele Punkte, dass sie kein anderer Verein bis Saison-Ende am 14. Mai mehr einholen kann.

Während die Bayern feiern können, sind Spieler und Fans einer anderen Mannschaft traurig. Für die SpVgg Greuther Fürth nämlich stand am Samstag fest: Sie steigt in die zweite Bundesliga ab. "Es tut weh", sagte der Sportdirektor des Klubs. Doch dann erklärte er zuversichtlich: "Die Tränen trocknen wieder. Es wird wieder weitergehen."

Spannend bleibt nun, wer noch in die zweite Liga absteigt - und welche Vereine von dort aufsteigen werden.