Passiert ist das schon vor mehr als 20 Jahren in Alaska, im Nordwesten von Amerika. In der Gegend hatten rund hundert Jahre davor Zehntausende Menschen nach Gold gesucht, nur wenige wurden aber reich. Goldrausch nannte man die Zeit. Diesen Klumpen hatte jedenfalls damals niemand entdeckt. Jetzt wurde das Gold in einer Auktion versteigert. Umgerechnet etwa 660 000 Euro zahlte ein unbekannter Käufer dafür.