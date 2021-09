Zwölf Kandidaten gab es in diesem Jahr. In der ersten Stichwahl am Mittwoch sind bereits "Popeye" und "Holly" ausgeschieden. Bärin Holly gewann 2019 den Titel. Doch die Konkurrenten bekamen diesmal mehr Stimmen und rückten so in die nächste Runde.

Mit der Aktion will der Park auf die Lebensweise der Bären hinweisen. Die Tiere müssen sich Fettpolster anlegen, bevor sie sich zur Winterruhe in eine Höhle zurückziehen. Dort fressen sie meist nichts.

In den kalten Monaten können Bären bis zu ein Drittel ihres Körpergewichts verlieren. Es ist also wichtig, dass sie bis dahin genügend Futter finden.

Welchem Bär ist es diesmal am besten gelungen, dick zu werden? Bis zum 5. Oktober läuft die Abstimmung noch. Danach steht es fest.