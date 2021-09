Für so eine Arbeit müssen die Raumfahrer die ISS verlassen. Dazu klettern sie in klobige Raumanzüge. Schnell bewegen können sie sich so nicht. Hinzu kommt: Sie sind schwerelos. So zu arbeiten ist echt eine Herausforderung. Beinahe wäre bei dem Einsatz draußen im All dann ein Teil davon geschwebt. Doch der russische Raumfahrer Pjotr Dubrow reagierte sofort und schnappte es sich rechtzeitig.

"Alles ist in Ordnung", teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Samstag mit. Fast acht Stunden dauerte der Außeneinsatz. Alle geplanten Aufgaben konnten dabei nicht erledigt werden. Für Donnerstag ist daher ein weiterer Einsatz im All geplant.