Saftig, fruchtig, süß, salzig, lecker! Der Geschmack ist den allermeisten Menschen am wichtigsten, wenn sie Lebensmittel kaufen. So steht es in einem Bericht darüber, wie sich Menschen in Deutschland ernähren. Dafür waren eine Menge Leute befragt worden. Eine Ministerin stellte die Ergebnisse am Mittwoch vor.