Biotopia ist der Name des deutschen Gartens mit Pavillon auf der internationalen Gartenausstellung. Die Ausstellung öffnet in der kommenden Woche in der Stadt Almere in den Niederlanden. Wachsende grüne Städte lautet das Thema: also wie Städte lebenswerter und grüner werden können.

Ungefähr 30 Länder errichten auf der Ausstellung Pavillons. China etwa lässt einen Bambusgarten wachsen. Das Wüstenland Katar zeigt, wie man Wüsten ergrünen lassen kann. Nach der großen Ausstellung entsteht auf dem Gelände ein grünes Stadtviertel mit vielen Wohnungen.