Diese Blumen erinnern an den Fall der Berliner Mauer vor 32 Jahren. Foto: Fabian Sommer/dpa

Das Hineinstecken der Rosen geschieht jedes Jahr am 9. November. Denn an diesem Tag im Jahr 1989 wurde die Mauer in Berlin wirklich überwunden.

Zuvor war Deutschland in zwei Teile geteilt. In Berlin trennte eine Mauer den Ostteil und den Westteil der Stadt voneinander. Kaum jemand aus dem Osten durfte auf die andere Seite. Im Herbst 1989 gab es vermehrt Proteste von Menschen im Osten, die wütend auf ihre Regierung waren. Auf den Druck hin wurden am 9. November die Grenzen geöffnet. Die Mauer war nicht mehr nötig.