Mehrere Wochen konnte Erling Haaland nicht für seine Mannschaft antreten. Als er am Wochenende wieder fit war, wurde er mitten in der zweiten Halbzeit des Fußballspiels eingewechselt. Und sofort legte er los! Nach nur acht Minuten schoss er ein Tor für Borussia Dortmund! Am Ende gewann sein Team mit 3:1 gegen Wolfsburg.