"Ich liebe Diademe", sagt Amalia. Ein Diadem ist ein glitzernder Kopfschmuck, der an eine Krone erinnert. Das trifft sich gut, denn Amalia ist Prinzessin der Niederlande. Irgendwann wird sie einmal Königin. Am Dienstag aber steht etwas anderes an. Sie wird sie 18 Jahre alt.