Die Partei SPD würde gerne Olaf Scholz als neuen Kanzler sehen. Doch Umfragen zeigen: Im Moment würden sich zu wenig Menschen bei der Wahl für die SPD entscheiden. Um zu gewinnen, müsste die SPD noch ordentlich aufholen.

Damit will sie nun beginnen. "Heute ist Tag eins unserer Aufholjagd für die Bundestagswahl", sagte ein SPD-Politiker am Sonntag. Da trafen sich Hunderte Mitglieder online, um sich auf den Wahlkampf vorzubereiten. Es ging zum Beispiel um die Ziele, die die SPD in Zukunft erreichen will. Dabei geht es unter anderem um schnelleren Klimaschutz.