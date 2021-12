Weil sie so steile Strecken fahren kann, heißt diese Dampflok auch Bergkönigin. Foto: Peter Gercke/ZB

Am Wochenende konnte die alte Lok mal wieder durch das Gebirge Harz schnaufen. Sie fuhr vom Bahnhof in Blankenburg nach Rübeland und zurück. Diese Strecke ist steil! Weil die Dampflok so stark ist, wird sie oft auch Bergkönigin genannt.

Die Lok ist schon fast 100 Jahre alt: Im Jahr 1923 wurde sie ausgeliefert. Im Laufe der Zeit musste sie viel repariert werden, zum Beispiel bekam sie immer mal wieder einen neuen Kessel. Schließlich wurde sie ausgemustert und ins Museum gestellt. Tüftler hielten die Lok aber immer weiter am Laufen, sodass sie auch heute noch über die Gleise rollen kann.