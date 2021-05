Diese Sternwarte sieht so aus wie R2D2 aus Star Wars. Am 4. Mai feiern Fans den Star Wars Tag. Foto: Oliver Dietze/dpa

Der Tag ist durch ein Wortspiel entstanden. Viele kennen den Spruch aus dem Film: "Möge die Macht mit dir sein". Das heißt auf Englisch: "May the force be with you".

Das Wort "force" heißt auf Deutsch Macht. Es hört sich aber so ähnlich an wie das englische Wort für vier. Und "May" kann sowohl für "möge" stehen als auch für den Monat Mai. Daher wurde der Spruch auch schon mal so verstanden: "Am 4. Mai sind wir bei Ihnen."

Die Figuren aus "Star Wars" wollen sich mit dem Spruch Glück wünschen. Das passiert zum Beispiel, bevor die Jedi-Ritter auf Abenteuerreisen gehen.