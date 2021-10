Lemuren gehören zu den Feuchtnasenaffen und leben in der Natur in den Regenwäldern Madagaskars und der Komoren. Beides sind Inselstaaten vor der Südostküste Afrikas. Allerdings sind die Tiere bedroht. Denn ihr Lebensraum wird mehr und mehr zerstört.

Das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen in Madagaskar sehr arm sind. Sie holzen Bäume in den Wäldern ab, etwa um Häuser zu bauen und mit Feuerholz zu kochen. Auch darauf soll der Welt-Lemuren-Tag aufmerksam machen. Der ist immer am letzten Freitag im Oktober. In diesem Jahr ist das der 29. Oktober.