Noch einmal trainieren, dann tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien an. Foto: Marcus Brandt/dpa

"Uns alle wurmt dieses Spiel noch", sagte der Rechtsaußen-Spieler Serge Gnabry nun. Sein Teamkollege Joshua Kimmich fügte hinzu: "Das war ein Spiel, dass wir niemals verlieren dürfen und jetzt wieder gutmachen können."

Am Montag haben sie dazu nun die Chance. In der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje treffen die beiden Teams wieder aufeinander. Gewinnen die Deutschen, sieht es gut aus für die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Jahr 2022. Kapitän Manuel Neuer sagt sogar schon: Die deutsche Mannschaft will Weltmeister werden.