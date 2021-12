Ein neuer Laptop, Jahreskarten für den Zoo oder ein Trampolin? Solche Weihnachtswünsche sind manchmal nicht so leicht zu erfüllen, denn sie kosten viel Geld. Damit auch Kindern, deren Familien nicht so viel Geld haben, große Wünsche erfüllt werden, hat sich ein Pfarrer in der Stadt Köln etwas überlegt.